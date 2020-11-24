"Шахтер" прилетел в Германию на матч с "Боруссией", но остался в Дюссельдорфе

Перелет из Борисполя в Кельн делегации "горняков" занял чуть меньше трех часов

Донецкий "Шахтер" прилетел в Германию на поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах. Матч состоится в среду, 25 ноября, на "Боруссия-Парк". Начало встречи – в 19:55 по Киеву. Ранее мы сообщали, станут ли игроки сборной Швейцарии в составе "Боруссии" мотивацией для "Шахтера".

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Перелет из Борисполя в Кельн делегации "горняков" занял чуть меньше трех часов – сообщает сайт донецкой команды. Приземлившись в аэропорту Кельна, "оранжево-черные" на автобусе добрались до Дюссельдорфа. Здесь команда разместится в отеле, а завтра вечером отправится на игру в расположенный неподалеку Менхенгладбах.

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Напомним, что Луиш Каштру взял в Менхенгладбах 20 футболистов.

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Поскольку вчера все игроки "Шахтера" получили негативные тесты на коронавирус, в заявку на матч в Германии попали Марлос и Валерий Бондарь. Однако по отдельной программе все еще работает Тайсон, который пропускал в субботу матч "Шахтера" с "Александрией" (1:1). И еще восстанавливаются после повреждений Давид Хочолава и Дентиньо.

Смотрите, как "Шахтер" играл против "Боруссии" в Киеве

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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