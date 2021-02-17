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Матчи Лиги чемпионов в среду: расписание, где смотреть, котировки букмекеров

17 февраля, 10:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о матчах Лиги чемпионов 17 февраля – расписание трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты

17 февраля продолжаются матчи Лиги чемпионов. В среду пройдут матчи 1/8 финала турнира – "Порту" примет "Ювентус", а "Севилья" сыграет с "Боруссию" Дортмунд. Ниже – расписание и время начала матчей, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр. Смотрите, как завершились матчи Лиги чемпионов во вторник.

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22:00 "Порту" – "Ювентус"
Букмекеры: 4.30 – 3.20 – 2.04 (проход – 4.30 – 1.24)
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
"Футбол 2", четверг, 10:30 (повтор)
"Футбол 1", четверг, 16:40 (повтор)
Трансляция: онлайн "Порту" – "Ювентус" на нашем сайте

22:00 "Севилья" – "Боруссия" Д
Букмекеры: 2.35 – 3.50 – 3.10 (проход – 2.08 -1.80)
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
"Футбол 2", четверг, 08:40 (повтор)
"Футбол 2", четверг, 18:40 (повтор)
Трансляция: онлайн "Севилья" – "Боруссия" Д на нашем сайте

Смотрите обзоры матчей вторника:

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Лига чемпионов Порту Ювентус Турин Боруссия Дортмунд Севилья

Источник: Сегодня|Спорт

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