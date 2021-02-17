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Первый после Шевы: Мбаппе отметился невероятным достижением в Лиге чемпионов

17 февраля, 00:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Французский нападающий удивляет своей результативностью

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал героем первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" и записал на свой счет уникальное достижение. Французский нападающий оформил хет-трик, а его команда разгромила именитых испанцем Лионелем Месси во гласе со счетом 4:1. Видео голов и обзор матча "Барселона" – "ПСЖ".

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Мбаппе стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, кто забил три мяча "Барселоне" на "Камп-Ноу". Первым стал… Андрей Шевченко, забивший трижды еще в составе "Динамо" в том легендарном матче 1997 года. Тем не менее, Мбаппе – первый, кому это удалось сделать в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что Мбаппе довел количество своих мячей в Лиге чемпионов до 24-х, 10 из которых – в плей-офф раундах. Он опередил Зинедина Зидана, больше него из французов забили только Тьери Анри (12) и Карим Бензема (18).

Также Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "ПСЖ" за всю историю. На счету 22-летнего форварда уже 110 мячей! он опередил Педро Паулету (109), а выше него остаются лишь Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200).

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Лига чемпионов Барселона Андрей Шевченко ПСЖ Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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