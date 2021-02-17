Перший після Шеви: Мбаппе відзначився неймовірним досягненням в Лізі чемпіонів

Нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе став героєм першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони" і записав на свій рахунок унікальне досягнення. Французький нападник оформив хет-трик, а його команда розгромила іменитих іспанцем Ліонелем Мессі в голосі з рахунком 4:1. Відео голів та огляд матчу "Барселона" – "ПСЖ".

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Мбаппе став другим футболістом в історії Ліги чемпіонів, хто забив три м'ячі "Барселоні" на "Камп-Ноу". Першим став... Андрій Шевченко, який забив тричі ще в складі "Динамо" в той легендарний матчі 1997 року. Проте, Мбаппе – перший, кому це вдалося зробити в плей-офф Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що Мбаппе довів кількість своїх голів у Лізі чемпіонів до 24-х, 10 з яких – в плей-офф раундах. Він випередив Зінедіна Зідана, більше за нього з французів забили тільки Тьєрі Анрі (12) і Карім Бензема (18).

Також Мбаппе вийшов на третє місце в списку кращих бомбардирів "ПСЖ" за всю історію. На рахунку 22-річного форварда вже 110 м'ячів! він випередив Педро Паулету (109), а вище нього залишаються лише Златан Ібрагімович (156) і Едінсон Кавані (200).

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