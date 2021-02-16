Матчи Лиги чемпионов во вторник: расписание, где смотреть и котировки букмекеров

Все о матчах Лиги чемпионов 16 февраля – расписание трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты

16 февраля возвращается Лига чемпионов! Во вторник пройдут два первых матча 1/8 финала турнира – "Барселона" примет "ПСЖ", а "Лейпциг" сыграет с "Ливерпулем". Ниже – расписание и время начала матчей, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр. Напомним, что из-за карантинных ограничений "Лейпциг" примет "Ливерпуль" в Будапеште.

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22:00 "Барселона" – "ПСЖ"

Букмекеры: 1.80 – 4.10 – 4.20 (проход – 1.77 – 2.12)

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

"Футбол 2", среда, 10:30 (повтор)

"Футбол 1", среда, 16:40 (повтор)

Трансляция: онлайн матча "Барселона" – "ПСЖ"

22:00 "Лейпциг" – "Ливерпуль"

Букмекеры: 3.10 – 3.60 – 2.30 (проход – 2.95 – 1.43)

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

"Футбол 2", среда, 08:40 (повтор)

"Футбол 1", среда, 12:05 (повтор)

Трансляция: онлайн матча "Лейпциг" – "Ливерпуль"

Смотрите, как "Барселона" и "ПСЖ" играли на групповом этапе:

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