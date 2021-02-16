Разгневанный "ПСЖ" разнес "Барселону" благодаря трем голам Мбаппе

Ох, и горячий прием устроили французскому "ПСЖ" в Каталонии. Перед первым поединком 1/8 финала Лиги чемпионов фанаты "Барселоны" накинулись на президента парижан, требуя не трогать Лионеля Месси, которого хотят подписать французы. Затем болельщики ночью запускали фейерверк у отеля гостей. Но это только разозлило "ПСЖ", который разнес "Барселону" – 4:1.

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Жерар Пике не удержал Килиана Мбаппе / Фото: Reuters

В отсутствие травмированного форварда парижан Неймара встреча на "Камп Ноу" стала дуэлью Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Вот только аргентинец забил 11-метровый, а француз трижды выстрелил в ворота "Барселоны" с игры.

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На 26-й минуте Кюрзава подрезал Френки де Йонга в своей штрафной, и арбитр поставил пенальти в ворота "ПСЖ", для надежности пересмотрев видеоповтор. А исполнил приговор Лионель Месси.

Но парижане не стушевались. И уже через пять минут восстановили равновесие. Мбаппе откликнулся на передачу в чужой штрафной, накрутил Ленгле и отправил мяч в сетку тер Штегена.

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Ударную пятиминутку футболисты "ПСЖ" провели в середине второго тайма. Сначала на 65-й минуте быструю атаку гостей замкнул Мбаппе, оформив на "Капм Ноу" дубль. А еще больше упрочил положение французской команды 20-летний Мойзе Кен, забив ударом головой.

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А добил каталонцев все тот же Мбаппе. Воспользовавшись пасом от Дракслера, француз завершил атаку шикарным ударом в девятку без шансов для тер Штегена – 4:1. И Килиан стал вторым игроком после Шевченко, который сделал хет-трик на "Камп Ноу".

Ответный поединок в этой паре пройдет в Париже 10 марта. И "Барселоне" будет очень непросто отыграться после такого домашнего фиаско.

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