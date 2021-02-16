Розгніваний "ПСЖ" розніс "Барселону" завдяки трьом голам Мбаппе

Ох, і гарячий прийом влаштували французькому "ПСЖ" в Каталонії. Перед першим поєдинком 1/8 фіналу Ліги чемпіонів фанати "Барселони" накинулися на президента парижан, вимагаючи не чіпати Ліонеля Мессі, якого хочуть підписати французи. Потім вболівальники вночі запускали феєрверк біля готелю гостей. Але це тільки розлютило "ПСЖ", який розніс "Барселону" – 4:1.

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Жерар Піке не втримав Киліана Мбаппе / Фото: Reuters

За відсутності травмованого форварда парижан Неймара зустріч на "Камп Ноу" стала дуеллю Ліонеля Мессі і Киліана Мбаппе. Ось тільки аргентинець забив 11-метровий, а француз тричі вистрілив у ворота "Барселони" з гри.

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На 26-й хвилині Кюрзава підрізав Френкі де Йонга в своїй штрафній, і арбітр поставив пенальті в ворота "ПСЖ", для надійності переглянувши відеоповтор. А виконав вирок Ліонель Мессі.

Але парижани не знітилися. І вже за п'ять хвилин відновили рівновагу. Мбаппе відгукнувся на передачу в чужій штрафній, накрутив Ленгле і відправив м'яч у сітку тер Штегена.

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Ударну п'ятихвилинку футболісти "ПСЖ" провели в середині другого тайму. Спочатку на 65-й хвилині швидку атаку гостей замкнув Мбаппе, оформивши на "Капм Ноу" дубль. А ще більше зміцнив положення французької команди 20-річний Мойзе Кен, забивши ударом головою.

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А добив каталонців все той же Мбаппе. Скориставшись пасом від Дракслера, француз завершив атаку шикарним ударом в дев'ятку без шансів для тер Штегена – 4:1. І Кіліан став другим гравцем після Шевченка, який зробив хет-трик на "Камп Ноу".

Поєдинок у відповідь у цій парі відбудеться в Парижі 10 березня. І "Барселоні" буде дуже непросто відігратися після такого домашнього фіаско.

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