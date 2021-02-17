"Порту" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионов

В среду, 17 февраля, пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: в Порту на стадионе "Драгау" португальский "Порту" примет итальянский "Ювентус". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ПОРТУ" – ЮВЕНТУС"

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За всю свою историю команды пересекались всего пять раз. "Ювентус" одержал четыре победы и всего один раз потерял очки. Разница забитых и пропущенных мячей 8:2 в пользу туринцев. В предыдущий раз команды пересекались между собой в 1/8 финала ЛЧ сезона 2016/2017.

"Ювентус" продолжает испытывать кадровые проблемы – команде до сих пор не могут помочь травмированы Кристиан Бонуччи, Артур, Франко Исраэль, Хуан Куадрадо. Зато есть небольшие шансы, что вернется на поле Пауло Дибала. У "Порту" отсутствуют Иван Маркано, Мухамед Мбайе и Нану.

Накануне встречи в Лиге чемпионов "Ювентус" потерпел поражение в Серии А от "Наполи" со счетом 0:1 – это поражение стало для команды Андреа Пирло первым за восемь матчей. На данный момент действующий чемпион занимает лишь четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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"Порту" не может выиграть уже четыре матча подряд, но и проигрывали "драконы" в предыдущий раз еще в середине января. Накануне встречи с "Ювентусом" "Порту" выдал боевую ничью с "Боавиштой" – 2:2, и продолжает погоню за лидирующим "Спортингом".

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Букмекеры о матче "Порту" – "Ювентус":

Букмекеры считают "Порту" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Серджио Консейсау – 2.35, на ничью, 3.50, на победу "Ювентуса" – 3.10. А вот пройти в следующий раунд больше шансов имеет итальянский клуб. Коэфициенты на выход в 1/4 финала следующие "Ювентус" 1.80, "Порту" – 2.08.

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Где смотреть матч "Порту" – "Ювентус":

В прямом эфире матч "Порту" – "Ювентус" покажут на канале "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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