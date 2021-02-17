"Порту" – "Ювентус": онлайн матчу Ліги чемпіонів

У середу, 17 лютого, відбудуться чергові матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: в Порту на стадіоні "Драгау" португальський "Порту" прийме італійський "Ювентус". Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн-трансляція з описом всіх ключових моментів і відео голів.

За всю свою історію команди перетиналися лише п'ять разів. "Ювентус" здобув чотири перемоги і всього один раз втратив очки. Різниця забитих і пропущених м'ячів 8:2 на користь туринців. У попередній раз команди перетиналися між собою в 1/8 фіналу ЛЧ сезону 2016/2017.

"Ювентус" продовжує відчувати кадрові проблеми – команді досі не можуть допомогти травмовані Крістіан Бонуччі, Артур, Франко Ісраель, Хуан Куадрадо. Зате є невеликі шанси, що повернеться на поле Пауло Дібала. У "Порту" відсутні Іван Маркано, Мухамед Мбайє і Нану.

Напередодні зустрічі в Лізі чемпіонів "Ювентус" зазнав поразки в Серії А від "Наполі" з рахунком 0:1 – ця поразка стала для команди Андреа Пірло першою за вісім матчів. На цей момент діючий чемпіон займає лише четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

"Порту" не може виграти вже чотири матчі поспіль, але й програвали "дракони" в попередній раз ще в середині січня. Напередодні зустрічі з "Ювентусом" "Порту" видав бойову нічию з "Боавіштою" – 2: 2, і продовжує погоню за лідируючим "Спортингом".

Букмекери про матч "Порту" – "Ювентус":

Букмекери вважають "Порту" фаворитом сьогоднішнього матчу: коефіцієнт на перемогу команди Серджіо Консейсау – 2.35, на нічию, 3.50, на перемогу "Ювентуса" – 3.10. А ось пройти в наступний раунд більше шансів має італійський клуб. Коефіцієнти на вихід в 1/4 фіналу наступні "Ювентус" 1.80, "Порту" – 2.08.

Де дивитися матч "Порту" – "Ювентус":

У прямому ефірі матч "Порту" – "Ювентус" покажуть на каналі "Футбол 2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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