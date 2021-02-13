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"Если за это дают пенальти...": игрок "Наполи" получил по лицу, а Роналду лишился очков

13 февраля, 22:29

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер "Ювентуса", который нанес по воротам 20 ударов, не видел 11-метрового

Действующий чемпион Италии "Ювентус" оступился в 22-м туре Серии А. Туринская команда потерпела минимальное поражение в матче с "Наполи" – 0:1. Хотя буквально 20 января тренер "Старой Синьоры" Пирло взял первый трофей в карьере, обыграв Гаттузо в Суперкубке Италии.

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"Наполи" – "Ювентус"

"Наполи" – "Ювентус" / Фото: Reuters

Единственный гол в матче на 31-й минуте забил нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти после нарушения на Ррахмани. Во время верховой борьбы в штрафной "Ювентуса" Кьеллини заехал рукой по лицу Амира, и судья после просмотра повтора таки поставил 11-метровый. Хотя до этого туринцы были опаснее в атаке.

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Отметим, что гол в ворота "Ювентуса" стал 100-м в составе "Наполи" для 29-летнего нападающего сборной Италии Инсинье. А туринцы нанесли 20 ударов по воротам хозяев, но так и не смогли отыграться.

"Если за это дают пенальти, то надо давать 11-метровый за любой контакт в штрафной. Если бы такой пенальти дали нам, то было бы много споров и жалоб. Это был сомнительный пенальти", – цитирует тренера "Юве" Андреа Пирло Football Italia.

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После этого матча "Ювентус" с 42 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А, уступая лидирующему "Милану" 7 баллов. "Наполи" с 40 очками поднялся на четвертую позицию.

Ранее мы писали, что тренер "Интера" показал средний палец боссу "Юве". Тот его в ответ обматерил.

Смотрите, как "Наполи" играл в прошлом туре в Италии

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