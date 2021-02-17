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Хабиб забрал футболку Мбаппе после матча "Барселона" – "ПСЖ" и потроллил Пике

17 февраля, 10:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитый боец смешанных единоборств побывал на матче Лиги чемпионов

Официально футбольные матчи в Европе проходят в основном без зрителей. Однако некоторых VIP-персон на трибуны все же пускают. Накануне "ПСЖ" разнес "Барселону" с хет-триком Мбаппе, а одним из немногих болельщиков на трибунах стадиона "Камп Ноу" был звездный боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

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32-летний спортсмен приехал в Барселону и болел за гостей из Парижа.

После матча непобедимый боец собрал целую коллекцию фотографий, автографов и прочих сувениров. Также во время матча ему удалось заснять один из голов Килиана Мбаппе.

Хабиб снял гол Мбаппе в матче Барселона – ПСЖ

А после игры он стал счастливым обладателем футболки молодого французского форварда с именной подписью.

Хабиб получил футболку Мбаппе после матча Барселона – ПСЖ
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При этом россиянин потроллил защитника "Барселоны" Жерар Пике, который пытался остановить реактивного Килиана.

Еще Нурмагомедов нашел возможность пообщаться с костариканским вратарем "ПСЖ" Кейлором Навасом.

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Смотрите обзор встречи "Барселона" – "ПСЖ":

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фото футбол Лига чемпионов Барселона футболка ПСЖ MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Килиан Мбаппе
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