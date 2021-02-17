Хабіб забрав футболку Мбаппе після матчу "Барселона" – "ПСЖ" і потролив Піке

Офіційно футбольні матчі в Європі проходять в основному без глядачів. Однак деяких VIP-персон на трибуни все ж пускають. Напередодні "ПСЖ" розніс "Барселону" з хет-триком Мбаппе, а одним із небагатьох уболівальників на трибунах стадіону "Камп Ноу" був зірковий боєць UFC Хабіб Нурмагомедов.

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32-річний спортсмен приїхав до Барселони і вболівав за гостей із Парижа.

Після матчу непереможний боєць зібрав цілу колекцію фотографій, автографів та інших сувенірів. Також під час гри йому вдалося зняти один з голів Киліана Мбаппе.

А після поєдинку він став щасливим володарем футболки молодого французького форварда з іменним підписом.

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При цьому росіянин потролив захисника "Барселони" Жерара Піке, який намагався зупинити реактивного Кіліана.

Ще Нурмагомедов знайшов можливість поспілкуватися з костариканським воротарем "ПСЖ" Кейлором Навасом.

Нагадаємо, боєць оголосив про відхід з UFC, але організація все ж сподівається на його повернення.

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Дивіться огляд зустрічі "Барселона" – "ПСЖ":

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