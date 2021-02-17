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Пока "Барселона" позорилась с "ПСЖ", Месси устанавливал новые достижения

17 февраля, 09:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец повторил достижение Рауля и оторвался от Криштиану Роналду

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" обернулся для "Барселоны" настоящей катастрофой – каталонский клуб на своем стадионе разгромно проиграл со счетом 1:4. Тем не менее, лидер "Барсы" Лионель Месси сумел записать на свой счет очередное статистическое достижение. И даже не одно!

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Месси открыл счет в матче, забив гол с пенальти. Аргентинец отличился в Лиге чемпионов в 7 году подряд. Счет своим голам он открыл в 2005 году, когда отличился в воротах "Панатинаикоса". В истории ЛЧ такое удавалось только экс-форварду "Реала" и "Шальке" Раулю, который забивал с 1995 по 2011 год.

Для сравнения, Криштиану Роналду свой первый мяч в основной сетке ЛЧ забил только в 2007 году, хотя дебютировал еще в 2004-м. Португальцу понадобилось 32 матча.

Кроме этого, Месси в 13-й раз подряд забил за сезон не менее 20 голов. Впрочем, в ЛЧ все свои мячи аргентинец забивает исключительно с "точки".

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Лига чемпионов Барселона Лионель Месси Рауль

Источник: Сегодня|Спорт

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