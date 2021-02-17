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"Драконы" растерзали "Старую Синьору": а где был Роналду?

17 февраля, 23:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Порту" выиграл домашнюю встречу 1/8 финала ЛЧ

"Порту" сделал хорошую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Драконы" дома обыграли "Старую Синьору". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Ювентус".

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Для туринского клуба роковым стало начало первого и второго тайма. Как только начался матч игроки "Порту" запрессинговали соперника и дрогнул Бентанкур. Защитник дал слабый пас назад вратарю и Мехди Тареми открыл счет.

В первой атаке после перерыва Моусса Марега получил мяч в штрафной и с близкой дистанции поразил угол ворот.

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Были еще два убойных момента у хозяев. Но Щенсны потащил удары Оливейру и Короны.

А вот "Юве" под конец встречи таки сумел забить такой важный гостевой гол. Кьеза в касание переправил мяч в сетку.

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Весь матч за туринский клуб провел Криштиану Роналду, однако ничего опасного у ворота противника португалец не создал.

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"Порту" – "Ювентус" – 2:1
Голы: Тареми (2), Марега (46) – Кьеза (83)



Ответный матч состоится 9 марта в Турине.

Напомним, что сегодня прошел еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов: "Севилья" – "Боруссия" Д. Немцы добыли волевую победу.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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