"Севилья" – "Боруссия" (Д): онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду проходит еще два матча плей-офф Лиги чемпионов. На нашем сайте уже идет онлайн "Порту" – "Ювентус". В 22:00 стартует поединок и в Испании, где "Севилья" принимает дортмундскую "Боруссию". Мы ведем онлай-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео.
"Севилья" – "Боруссия" (Д)
Как пробились в плей-офф. Команда из Андалусии спокойно вышла из группы с российским "Краснодаром", французским "Ренном" и английским "Челси". Подопечные Юлена Лопетеги уступили лишь лондонцам в поединке за первое место – 0:4.
Немецкая команда не испытала проблем в компании с российским "Зенитом", итальянским "Лацио" и бельгийским "Брюгге". Хотя на старте "Севилья" и проиграла римлянам в гостях (1:3), сумела занять первое место.
Состояние соперников. Испанцы уверенно идут в ТОП-4 Ла Лиги, на очко отставая от "Барселоны". В четырех последних матчах команда не пропускала, выиграв пять встреч подряд.
А вот Дортмунд лихорадит после замены в декабре Люсьена Фавра на Эдина Терзича: всего одна победа в шести матчах Бундеслиги и шестое место. Но все же одного из лучших бомбардиров турнира Эрлинга Холанда (6 голов) "Севилье" стоит опасаться при любых раскладах.
Прогнозы. Букмекеры небольшое предпочтение отдают испанцам. Причем коэффициент на их победу составляет примерно 2.35, на "Боруссию" – 3.05, на ничью – 3.55. В матче забьют два или три мяча, а самый вероятный счет – 1:1 (коэф. – 6.90).
Где смотреть. В Украине матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Причем, трансляция стартует уже в 21:45. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV. В повторе встречу продемонстрируют в четверг в 8:40 и 18:40 – на "Футбол 2", в 12:05 – на "Футбол 1".
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