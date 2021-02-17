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"Севилья" – "Боруссия" (Д): онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов

17 февраля, 12:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча начинается в Андалусии в 22:00 среды по киевскому времени

В среду проходит еще два матча плей-офф Лиги чемпионов. На нашем сайте уже идет онлайн "Порту" – "Ювентус". В 22:00 стартует поединок и в Испании, где "Севилья" принимает дортмундскую "Боруссию". Мы ведем онлай-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео.

"Севилья" – "Боруссия" (Д)

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Как пробились в плей-офф. Команда из Андалусии спокойно вышла из группы с российским "Краснодаром", французским "Ренном" и английским "Челси". Подопечные Юлена Лопетеги уступили лишь лондонцам в поединке за первое место – 0:4.

Лукас Окампос c партнерами празднует гол в ворота "Бетиса"

Лукас Окампос c партнерами празднует гол в ворота "Бетиса" / Фото: Reuters

Немецкая команда не испытала проблем в компании с российским "Зенитом", итальянским "Лацио" и бельгийским "Брюгге". Хотя на старте "Севилья" и проиграла римлянам в гостях (1:3), сумела занять первое место.

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Состояние соперников. Испанцы уверенно идут в ТОП-4 Ла Лиги, на очко отставая от "Барселоны". В четырех последних матчах команда не пропускала, выиграв пять встреч подряд.

А вот Дортмунд лихорадит после замены в декабре Люсьена Фавра на Эдина Терзича: всего одна победа в шести матчах Бундеслиги и шестое место. Но все же одного из лучших бомбардиров турнира Эрлинга Холанда (6 голов) "Севилье" стоит опасаться при любых раскладах.

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

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Прогнозы. Букмекеры небольшое предпочтение отдают испанцам. Причем коэффициент на их победу составляет примерно 2.35, на "Боруссию" – 3.05, на ничью – 3.55. В матче забьют два или три мяча, а самый вероятный счет – 1:1 (коэф. – 6.90).

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Где смотреть. В Украине матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Причем, трансляция стартует уже в 21:45. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV. В повторе встречу продемонстрируют в четверг в 8:40 и 18:40 – на "Футбол 2", в 12:05 – на "Футбол 1".

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