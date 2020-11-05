Как бы не увели! Вратарь-вундеркинд из "Динамо" Нещерет стоит "смешные" 200 тысяч

Удачной игрой в матче "Барселона" – "Динамо" 2:1 голкипер киевлян Руслан Нещерет привлек к себе внимание многих европейских клубов. Такое мнение, оценивая дебют 18-летнего вратаря "бело-синих" в Лиге чемпионов, высказал известный агент Вячеслав Заховайло.
"Хочу отметить дебют Нещерета, парень творил чудеса. Заграничные специалисты взяли его, как говорится, на карандаш, и в этом сомнений нет. Двенадцать сейвов, уверенная игра ногами, и это в его-то возрасте", – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло
Отметим, что портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, называет Руслана Нещерета самым дешевым игроком в нынешнем составе "Динамо", установив напротив сенсационного тинейджера ценник в "смешные" 200 тысяч евро. Конечно, за такие деньги киевский клуб вряд ли его отпустит.
Однако в скором времени Нещерет, пусть и убедивший Европу в своем мастерстве, рискует снова оказаться в глухом запасе "Динамо" после возвращения из коронавирусной изоляции Георгия Бущана и Дениса Бойко. А в таком случае мысли о возможной смене клуба неминуемо его посетят. И там уже – все возможно.
Интересно, что, по слухам, зимой прошлого года Нещерет мог перебраться в "Монако", однако "Динамо" не отпустило Руслана, подписав с ним контракт до конца 2024 года.
Добавим, что агентом Нещерета является Вадим Шаблий, сотрудничающий с Малиновским, Ярмоленко, Миколенко, Сидорчуком и десятками других известных украинских футболистов, многих из которых уже успел устроить в клубах той же Бельгии.
Читайте также: "Я как в сказку попал": 18-летний герой матча "Барселона" – "Динамо" – о своем дебюте в ЛЧ
Напомним, что именно Нещерет был признан аналитиками лучшим игроком матча "Барселона" – "Динамо". Вратарь киевлян получил даже более высокую оценку, чем Месси.
Смотрите сейвы Нещерета в матче с "Барселоной"
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк