Как бы не увели! Вратарь-вундеркинд из "Динамо" Нещерет стоит "смешные" 200 тысяч

18-летний кипер - самый дешевый игрок в составе киевлян. После сейвов на "Камп Ноу" он у многих клубов - "на карандаше"

Удачной игрой в матче "Барселона" – "Динамо" 2:1 голкипер киевлян Руслан Нещерет привлек к себе внимание многих европейских клубов. Такое мнение, оценивая дебют 18-летнего вратаря "бело-синих" в Лиге чемпионов, высказал известный агент Вячеслав Заховайло.

"Хочу отметить дебют Нещерета, парень творил чудеса. Заграничные специалисты взяли его, как говорится, на карандаш, и в этом сомнений нет. Двенадцать сейвов, уверенная игра ногами, и это в его-то возрасте", – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло

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Руслан Нещерет / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, называет Руслана Нещерета самым дешевым игроком в нынешнем составе "Динамо", установив напротив сенсационного тинейджера ценник в "смешные" 200 тысяч евро. Конечно, за такие деньги киевский клуб вряд ли его отпустит.

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Однако в скором времени Нещерет, пусть и убедивший Европу в своем мастерстве, рискует снова оказаться в глухом запасе "Динамо" после возвращения из коронавирусной изоляции Георгия Бущана и Дениса Бойко. А в таком случае мысли о возможной смене клуба неминуемо его посетят. И там уже – все возможно.

Интересно, что, по слухам, зимой прошлого года Нещерет мог перебраться в "Монако", однако "Динамо" не отпустило Руслана, подписав с ним контракт до конца 2024 года.

Добавим, что агентом Нещерета является Вадим Шаблий, сотрудничающий с Малиновским, Ярмоленко, Миколенко, Сидорчуком и десятками других известных украинских футболистов, многих из которых уже успел устроить в клубах той же Бельгии.

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Напомним, что именно Нещерет был признан аналитиками лучшим игроком матча "Барселона" – "Динамо". Вратарь киевлян получил даже более высокую оценку, чем Месси.

Смотрите сейвы Нещерета в матче с "Барселоной"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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