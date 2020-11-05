Ворвался в тройку лучших всех времен: юный вратарь "Динамо" удивил Европу

За вчерашнее поражение "Динамо" от "Барселоны" в Лиге чемпионов киевским футболистам не должно быть стыдно. Более того, гости могут сожалеть, что ограничились лишь одним голом и не смогли увезти с "Камп Ноу" хотя бы одно очко.

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Главным героем в составе украинской команды стал 18-летний вратарь Руслан Нещерет. После поединка с "Барселоной" Нещерет сказал, что "как будто в сказку попал". Кроме того, парень сходу вошел в тройку лучших голкиперов Лиги чемпионов в истории по "сэйвам" в одном матче. Руслан 12 раз спасал команду, что является третьим показателем группового этапа. Правда, такое же достижение покорялось еще нескольким его коллегам.

Напомним, что молодой футболист в Барселоне дебютировал на евроарене. Кроме него, впервые в карьере в Лиге чемпионов сыграли Александр Андриевский, Владимир Шепелев и Артем Шабанов. Богдан Леднев.

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