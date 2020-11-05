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Луческу назвал двух лучших игроков "Динамо" в матче с "Барселоной"

5 ноября, 09:50

Олег Люлька Олег Люлька

Звание "Man of the match" в составе киевлян, по мнению Мирчи, должны разделить Нещерет и Цыганков

После поражения "Динамо" от "Барселоны" 1:2 на "Камп Ноу" главный тренер киевлян Мирча Луческу не только выразил сомнение в справедливости пенальти на Месси, но и назвал сразу двух лучших игроков в составе своей команды. Особой похвалы от Мирчи удостоились 18-летний дебютант Лиги чемпионов Руслан Нещерет, сделавший 12 сейвов, и капитан "Динамо" в этой встрече Виктор Цыганков, при счете 0:2 поразивший ворота каталонцев.

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Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Динамо"(2:1)

"Я доволен тем, как мы сыграли сегодня, особенно в отношении выходов из обороны в атаку – были и скорость, и последний пас. Это было заметно особенно на фоне нашей игры в матче с "Ференцварошем". В Будапеште в контратаках мы играли индивидуально и, как следствие, теряли много мячей. Сегодня мы выходили в контратаки как команда, поэтому доводили их до реализации. Но нам не хватило хладнокровия. Прежде всего, Супряге и Цыганкову", – заявил Мирча Луческу

"Но хочу отметить игру Цыганкова и Нещерета. Считаю, что они сегодня были лучшими в составе нашей команды", – добавил главный тренер киевлян, которого цитирует официальный сайт "Динамо"

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Reuters

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Ранее аналитики определили лучшего игрока матча "Динамо" с "Барселоной". Самой высокой оценки среди 29 участников поединка на "Камп Ноу" удостоился вратарь киевлян Нещерет.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Барселона Динамо Киев Мирча Луческу Виктор Цыганков Руслан Нещерет
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