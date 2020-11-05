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Месси в матче "Барселона" – "Динамо" отметил крутой юбилей. Но он – лишь 13-й

5 ноября, 08:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинский нападающий провел 150-й международный матч в Европе

В среду вечером "Барселона" с трудом обыграла киевское "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Украинская команда вполне могла рассчитывать на более приемлемый результат, но не хватило исполнительского мастерства, чтобы забить более одного мяча.

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А вот хозяева победили во многом благодаря своему многолетнему лидеру Лионелю Месси. Причем, как оказалось, аргентинец в игре с "Динамо" отметил юбилей: провел 150-й матч в еврокубках. Если точнее, 33-летний форвард сыграл 146-й раз в Лиге чемпионов; также в истории его выступлений – четыре поединка за Суперкубок Европы.

Однако этот показатель не является особо уникальным: не меньше 150 встреч в турнирах УЕФА провели 13 футболистов. Зато Месси забил 121-й мяч, и по результативности он уступает лишь Криштиану Роналду – у того 133 гола.

Примечательно, что в сезоне 2020/2021 Лионель отличается только с 11-метровой отметки. Он забил три пенальти в Лиге чемпионов (по одному – каждому из соперников в группе), по одному – в чемпионате Испании и за сборную Аргентины.

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Также аналитики определили лучшего игрока матча "Динамо" с "Барселоной".

Смотрите, как Лео открыл счет в матче "Барселона" – "Динамо":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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