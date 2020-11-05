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"Я как в сказку попал": 18-летний герой матча "Барселона" – "Динамо" – о своем дебюте в ЛЧ

5 ноября, 01:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Нещерет признался, что с такими соперниками приятно играть

18-летний вратарь Руслан Нещерет оценил свой дебют в лиге чемпионов в матче против Барселоны (1:2). Юный вратарь стал одним из героев встречи, сделав 12 сейвов. Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Динамо" есть на нашем сайте.

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Одним абзацем. Могло ли "Динамо" взять очки в Барселоне

"Честно, я как в сказку попал. Приятно, такой стадион, первый раз вышел в Лиге чемпионов. Мне кажется, это мечта любого футболиста, включая меня. Взяли мяч под контроль, начали создавать моменты. Но там хорошо действовал на линии вратарь. Тогда и почувствовали, что можем с ними играть.

Месси хорошо пробил. Один из лучших по пробитию пенальти, мне кажется. Мы просто проанализировали с тренером, посмотрели, куда он будет бить, кто вообще может ударить. Поэтому что угадал – такое дело.

Мы вышли спокойно играть. Давления никакого на нас не было, поэтому ничего страшного, мы не волновались. С такими соперниками приятно играть. Думаю, сможем хорошо подготовиться к "Шахтеру", – сказал Нещерет в эфире "Футбол 2", которого цитирует Tribuna.

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Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В
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ДинамоДинамоДин
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2
3
6
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Забитые 3
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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Барселона Динамо Киев Руслан Нещерет

Источник: Сегодня|Спорт

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