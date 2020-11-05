Одним абзацем. Могло ли "Динамо" взять очки в Барселоне

В среду в третьем туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило каталонской "Барселоне" со счетом 1:2. Единственный гол в составе гостей забил Цыганков. Несмотря на серьезные кадровые потери Мирчи Луческу, поединок получился достаточно конкурентным. Особенно во втором тайме. Так, могло ли "Динамо" зацепиться за ничью и взять очки в Каталонии, а, может, замахнуться и на большее?

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Дуэль Виктора Цыганкова и Марк-Андре тер Штегена / Фото: Reuters

Из-за вспышки коронавируса Луческу не мог рассчитывать на "Камп Ноу" на 9 игроков, а в воротах дебютировал 18-летний Нещерет. После гола Месси на 5-й минуте все заговорили о возможном разгроме, который предрекали ранее. Но как показала игра, этот матч мог завершиться с любым счетом. Как "утоплением" гостей, если вспомнить все моменты "Барселоны", так и очками для "Динамо". Ведь был и не засчитанный гол Кендзеры в начале второго тайма, и выходы один на один с Тер Штегеном у Цыганкова и Супряги. Испанская команда, которая переживает свой не лучший период, давала шансы "Динамо". И тут надо отдать должное подопечным Луческу, которые вышли не просто отбиваться, но и нападать. Казалось, что на "Динамо" особо не давил груз ответственности за результат. Если бы проиграли, причем даже разгромно, то все бы списали на вспышку COVID-19 и статус соперника. Но в тоже время у киевлян был живой пример "Шахтера", который в похожей ситуации оформил сенсацию в матче с "Реалом" (3:2). Тем более, и "Барселона" сейчас, если исходить из результатов чемпионата Испании, послабее мадридцев. Ну и в очередной раз показал себя Луческу – и психологически настроил игроков, и четко угадал с заменами во втором тайме. При чуть большем фарте тактика Мистера могла принести результат.

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Смотрите обзор матча "Барселона" – "Динамо":

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