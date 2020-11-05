"Пенальти не совсем справедливо назначили": Луческу доволен игрой "Динамо" и хвалит Нещерета

Румынский тренер считает, что "Динамо" заслужило на ничью в матче с "Барселоной"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу остался доволен игрой своей команды в поединке против "Барселоны" в Лиге чемпионов, а также отдельно отметил дебют 18-летнего вратаря Руслана Нещерета. Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Динамо" есть на нашем сайте.

"Мы провели хорошую игру, но, к сожалению, начали ее не очень хорошо. Позволили заработать им тот фол, приблизиться к нашей штрафной. Когда речь идет о Месси, очень сложно его блокировать. Как сказали помощники, пенальти не совсем справедливо назначили.

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После этого мы начали играть намного лучше, имели несколько возможностей после выхода один на один. Но отсутствие опыта сыграло здесь важную роль – мы не смогли реализовать наши моменты.

Думаю, мы заслуживали ничью, но учитывая те условия, в которых мы играли, я доволен игрой ребят. И хочу отметить дебют Нещерета, который сделал фантастические сейвы, что передало уверенность команде. Очень хороший дебют для него, учитывая, что первые два вратаря у нас отсутствовали из-за COVID-19", – сказал Луческу сразу после матча в эфире канала "Футбол 1".

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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