"Можно было увезти очко": Цыганков недоволен поражением от "Барселоны"

Виктор признался, что в Украине у него не бывает таких моментов, как в матче с каталонским грандом

Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал поражение своей команды от "Барселоны" (1:2) в Лиге чемпионов. Сам Цыганков отличился забитым мячом. Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Динамо" есть на нашем сайте.

"Возможно, отсюда можно было бы увезти одно очко, но сложилось, как сложилось. Я доволен командой. мы вышли друг за друга, каждый момент отыгрывали вместе. Проиграли, но с честью. Когда появились моменты, поняли, что с этим соперником можно играть. Если бы забили раньше, возможно, удалось бы сыграть по-другому.

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Я в Украине играю пятый сезон и у меня ни одного выхода один на один не было в чемпионате Украины. Практика нашего чемпионата не позволяет решать такие моменты. Делали все правильно, но хорошо сыграл вратарь.

Нужно было забивать, но это опыт, мы молодая команда, растем все вместе, а через такие игры набираем свой опыт. Мы понимаем какие у нас соперники, мы сделаем все возможное, чтобы была евровесна. Как получится с грандами играть – это уже другой вопрос. Команда оставляет все силы на футбольном иоле и пытается выполнять установки тренера", – рассказал Цыганков в эфире канал "Футбол 1".

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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