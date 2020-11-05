"Динамо" осталось на третьем месте в группе Лиги чемпионов после поражения от "Барселоны"

Киевляне, скорее всего, будут конкурировать с "Ференцварошем" за место в Лиге Европы

Киевское "Динамо" осталось на третьем месте турнирной таблицы группы G Лиги чемпионов. В третьем туре киевляне потерпели обидное поражение от "Барселоны" в Испании, хотя имели все шансы, чтобы спасти поединок.

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Результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября

В параллельном матче "Ференцварош" Сергея Реброва уступил "Ювентусу" со счетом 1:4. Кстати, в этом матче в стартовом составе вышел Криштиану Роналду. Португалец проводит 18-й сезон в Лиге чемпионов подряд. Больше только у одного игрока.

Таким образом, киевляне опережают чемпиона Венгрии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Если предположить, что обе команды так и не смогут разжиться очками в матчах с фаворитами группы, то судьбу путевки в Лигу Европы им придется определять в очном поединке в Киеве в последнем туре.

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"Барселона" же уже в следующем туре сможет оформить путевку в 1/8 финала, если сумеет в Киеве обыграть "Динамо". Этот матч состоится 24 ноября.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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