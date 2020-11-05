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"Динамо" осталось на третьем месте в группе Лиги чемпионов после поражения от "Барселоны"

5 ноября, 00:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне, скорее всего, будут конкурировать с "Ференцварошем" за место в Лиге Европы

Киевское "Динамо" осталось на третьем месте турнирной таблицы группы G Лиги чемпионов. В третьем туре киевляне потерпели обидное поражение от "Барселоны" в Испании, хотя имели все шансы, чтобы спасти поединок.

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Результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября

В параллельном матче "Ференцварош" Сергея Реброва уступил "Ювентусу" со счетом 1:4. Кстати, в этом матче в стартовом составе вышел Криштиану Роналду. Португалец проводит 18-й сезон в Лиге чемпионов подряд. Больше только у одного игрока.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В
3
ДинамоДинамоДин
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
3
0
1
2
4
11
-7
1
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

Таким образом, киевляне опережают чемпиона Венгрии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Если предположить, что обе команды так и не смогут разжиться очками в матчах с фаворитами группы, то судьбу путевки в Лигу Европы им придется определять в очном поединке в Киеве в последнем туре.

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"Барселона" же уже в следующем туре сможет оформить путевку в 1/8 финала, если сумеет в Киеве обыграть "Динамо". Этот матч состоится 24 ноября.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Барселона Динамо Киев Ювентус Турин Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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