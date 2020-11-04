Роналду проводит 18-й сезон в Лиге чемпионов подряд. Больше только у одного игрока

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые в сезоне вышел на поле в матче Лиги чемпионов. Переболевший коронавирусом португальский форвард попал в стартовый состав на матч третьего тура группового этапа против "Ференвароша". Отметим, что после первого тайма туринцы ведут в счете 1:0 благодаря голу Альваро Мораты.

Реклама

Как сообщает Opta, Роналду проводит 18-й подряд сезон в Лиге чемпионов. Больше только у экс-голкипера мадридского Реала и португальского Порту Икера Касильяса, который играл в самом престижном клубном турнире Европы 20 сезонов подряд – с 1999/2000 по 2018/2019 год.

Отмети, что в параллельном матче Лионель Месси забил "Динамо" впервые за 3983 дня. Аргентинец забил свой третий мяч в матчах против "Динамо", однако впервые – с 2009 года. Это самая большая пауза в карьере аргентинца.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама