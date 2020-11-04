Расписание, трансляции, прогнозы и результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября

В среду проходят еще восемь поединков элитного евротурнира. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция "Барселона" – "Динамо". Также в группе G венгерский "Ферецварош" Сергея Реброва противостоит итальянскому "Ювентусу".
Вашему вниманию – расписание трансляций на телевидении и в интернете, ставки букмекеров, результаты и турнирные таблицы групп.
Группа Е
22:00. "Севилья" – "Краснодар"
Букмекеры: 1.20 – 6.80 – 17.00
22:00. "Челси" – "Ренн"
Букмекеры: 1.30 – 5.90 – 10.50
Группа F
19:55. "Зенит" – "Лацио", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.80
22:00. "Брюгге" – "Боруссия" (Д)
Букмекеры: 5.20 – 4.20 – 1.65
Группа G
22:00. "Барселона" – "Динамо", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.10 – 13.00 – 33.00
22:00. "Ференцварош" – "Ювентус", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 11.50 – 5.40 – 1.30
Группа Н
19:55. "Истанбул" – "МЮ", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 8.30 – 4.90 – 1.40
22:00. "Лейпциг" – "ПСЖ", ТВ: "Футбол 1" (23:55)
Букмекеры: 2.50 – 3.50 – 2.80
Напомним все результаты матчей Лиги чемпионов 3 ноября.
В интернете трансляции доступны на платформе OLL.TV.
Смотрите, как "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем" на прошлой неделе:
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