Українська
$ 28,6
33,48

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Расписание, трансляции, прогнозы и результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября

4 ноября, 11:53

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В третьем туре группового этапа "Динамо" сражается в Барселоне

В среду проходят еще восемь поединков элитного евротурнира. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция "Барселона" – "Динамо". Также в группе G венгерский "Ферецварош" Сергея Реброва противостоит итальянскому "Ювентусу".

Реклама

Вашему вниманию – расписание трансляций на телевидении и в интернете, ставки букмекеров, результаты и турнирные таблицы групп.

Группа Е

22:00. "Севилья" – "Краснодар"
Букмекеры: 1.20 – 6.80 – 17.00

22:00. "Челси" – "Ренн"
Букмекеры: 1.30 – 5.90 – 10.50

Реклама

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЧелсиЧелсиЧел
2
1
1
0
4
0
4
4
Забитые 4
Пропущеные 0
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н
2
СевильяСевильяСев
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
3
КраснодарКраснодарКра
2
0
1
1
1
5
-4
1
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н
4
РеннРеннРен
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н

Группа F

19:55. "Зенит" – "Лацио", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.80

22:00. "Брюгге" – "Боруссия" (Д)
Букмекеры: 5.20 – 4.20 – 1.65

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛациоЛациоЛац
2
1
1
0
4
2
2
4
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
БрюггеБрюггеБрю
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
4
ЗенитЗенитЗен
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Реклама

Группа G

22:00. "Барселона" – "Динамо", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.10 – 13.00 – 33.00

В тренде
В "Динамо" коронавирусное цунами: накрыло тренера и пятерых игроков

22:00. "Ференцварош" – "Ювентус", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 11.50 – 5.40 – 1.30

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
2
2
0
0
7
1
6
6
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
ДинамоДинамоДин
2
0
1
1
2
4
-2
1
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
2
0
1
1
3
7
-4
1
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П

Группа Н

Реклама

19:55. "Истанбул" – "МЮ", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 8.30 – 4.90 – 1.40

22:00. "Лейпциг" – "ПСЖ", ТВ: "Футбол 1" (23:55)
Букмекеры: 2.50 – 3.50 – 2.80

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
2
2
0
0
7
1
6
6
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
2
1
0
1
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
ЛейпцигЛейпцигЛей
2
1
0
1
2
5
-3
3
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П В
4
ИстанбулИстанбулИст
2
0
0
2
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П П

Напомним все результаты матчей Лиги чемпионов 3 ноября.

В интернете трансляции доступны на платформе OLL.TV.

Смотрите, как "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем" на прошлой неделе:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол расписание Лига чемпионов результаты трансляция ставки букмекеров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Обзор матча
Обзор матча "Шахтер" – "Интер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
"Динамо" упустило победу на последних минутах, позволив команде Реброва отыграть два мячаЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять