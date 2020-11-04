Расписание, трансляции, прогнозы и результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября

В третьем туре группового этапа "Динамо" сражается в Барселоне

В среду проходят еще восемь поединков элитного евротурнира. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция "Барселона" – "Динамо". Также в группе G венгерский "Ферецварош" Сергея Реброва противостоит итальянскому "Ювентусу".

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Вашему вниманию – расписание трансляций на телевидении и в интернете, ставки букмекеров, результаты и турнирные таблицы групп.

Группа Е

22:00. "Севилья" – "Краснодар"

Букмекеры: 1.20 – 6.80 – 17.00

22:00. "Челси" – "Ренн"

Букмекеры: 1.30 – 5.90 – 10.50

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Группа F

19:55. "Зенит" – "Лацио", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.80

22:00. "Брюгге" – "Боруссия" (Д)

Букмекеры: 5.20 – 4.20 – 1.65

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Группа G

22:00. "Барселона" – "Динамо", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.10 – 13.00 – 33.00

22:00. "Ференцварош" – "Ювентус", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 11.50 – 5.40 – 1.30

Группа Н

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19:55. "Истанбул" – "МЮ", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 8.30 – 4.90 – 1.40

22:00. "Лейпциг" – "ПСЖ", ТВ: "Футбол 1" (23:55)

Букмекеры: 2.50 – 3.50 – 2.80

Напомним все результаты матчей Лиги чемпионов 3 ноября.

В интернете трансляции доступны на платформе OLL.TV.

Смотрите, как "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем" на прошлой неделе:

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