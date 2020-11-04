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Лучший из худших: Малиновского оценили за матч "Аталанта" – "Ливерпуль"

4 ноября, 11:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский полузащитник итальянского клуба сыграл вчера полчаса

Во вторник несколько команд Лиги чемпионов потерпели унизительные поражения на своих полях. В частности, итальянская "Аталанта" была разбита "Ливерпулем" в группе D. Уже к 55-й минуте хозяева пропустили пять мячей. Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 63-й минуте и, хотя ничем особенным команде помочь уже не смог, получил позитивные оценки за свои действия.

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Статистический ресурс WhoScored поставил нашему полузащитнику самую высокую оценку в команде вместе с колумбийским форвардом Дуваном Сапатой. Оба получили по 7,0 балла. Лучшим же в матче, естественно, назвали португальского нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоту, выставив ему 9,9 из 10 возможных.

А вот сайт SofaScore выдал Малиновскому наивысший балл среди партнеров – 7,6. Вторым оказался аргентинский капитан Алехандро Гомес (7,4). За полчаса на поле наш хавбек сделал 19 точных передач из 23, подал три угловых и нанес один удар по воротам. Также он трижды вступал в борьбу за мяч и дважды ее выигрывал.

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Напомним все результаты матчей Лиги чемпионов 3 ноября.

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Смотрите моменты второго тайма, в котором Руслан появился на поле:

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футбол Лига чемпионов оценка Ливерпуль Аталанта Руслан Малиновский
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