Лучший из худших: Малиновского оценили за матч "Аталанта" – "Ливерпуль"

Во вторник несколько команд Лиги чемпионов потерпели унизительные поражения на своих полях. В частности, итальянская "Аталанта" была разбита "Ливерпулем" в группе D. Уже к 55-й минуте хозяева пропустили пять мячей. Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 63-й минуте и, хотя ничем особенным команде помочь уже не смог, получил позитивные оценки за свои действия.

Реклама

Статистический ресурс WhoScored поставил нашему полузащитнику самую высокую оценку в команде вместе с колумбийским форвардом Дуваном Сапатой. Оба получили по 7,0 балла. Лучшим же в матче, естественно, назвали португальского нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоту, выставив ему 9,9 из 10 возможных.

А вот сайт SofaScore выдал Малиновскому наивысший балл среди партнеров – 7,6. Вторым оказался аргентинский капитан Алехандро Гомес (7,4). За полчаса на поле наш хавбек сделал 19 точных передач из 23, подал три угловых и нанес один удар по воротам. Также он трижды вступал в борьбу за мяч и дважды ее выигрывал.

В тренде Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой, но все равно хочет стать абсолютным чемпионом

Напомним все результаты матчей Лиги чемпионов 3 ноября.

Реклама

Смотрите моменты второго тайма, в котором Руслан появился на поле:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама