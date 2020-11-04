В сборную России вызвали украинца из киевского "Динамо"

Приближается пора очередных матчей Лиги наций, и национальные команды объявляют приглашенных на подготовительные сборы. В число футболистов, вызванных в сборную России, попал воспитанник киевского "Динамо" Даниил Лесовой.

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Напомним, после прошлых матчей украинский футболист вошел в символическую сборную тура Лиги наций.

22-летний полузащитник Лесовой сейчас выступает за московское "Динамо". Родился он в столице России, но в детстве переехал в Киев, где занимался в школе украинского "Динамо". В 2014-2015 годах выступал за юношескую сборную Украины, а в 2016 году уехал в Россию. Значился в составе питерского "Зенита" и тульского "Арсенала", а недавно перешел в московское "Динамо".

Три гола в шести матчах привлекли к нему вниманию тренеров российской сборной. 12 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют товарищеский матч с Молдовой, а затем – поединки Лиги наций с Турцией и Сербией в дивизионе В.

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