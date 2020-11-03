Українська
$ 28,58
33,29

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Расписание, трансляции и результаты матчей Лиги чемпионов вторника 3 ноября

3 ноября, 12:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Расписание матчей, время начала, трансляции на ТВ и в интернете, результаты Лиги чемпионов, турнирные таблицы и прогноз букмекеров

Во вторник, 3 ноября, пройдут матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня играют представители групп от А до D, в том числе и донецкий "Шахтер" против "Боруссии" из Менхенгладбаха. Смотреть "Шахтер" – "Боруссия" можно с помощью нашего онлайна.

Реклама

Ниже – расписание сегодняшних матчей, список трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты турнирные таблицы групп.

Группа A

19:55 "Локомотив" – "Атлетико" – Футбол 3, OLL.TV
Букмекеры: 9.00 – 4.50 – 1.40

22:00 "Зальцбург" – "Бавария" – OLL.TV
Букмекеры: 7.25 – 5.75 – 1.35

Реклама

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БаварияБаварияБав
2
2
0
0
6
1
5
6
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
АтлетикоАтлетикоАтл
2
1
0
1
3
6
-3
3
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: В П
3
ЛокомотивЛокомотивЛок
2
0
1
1
3
4
-1
1
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н
4
ЗальцбургЗальцбургЗал
2
0
1
1
4
5
-1
1
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н

Группа B

19:55 "Шахтер" – "Боруссия" М – Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 3.50 – 3.75 – 2.00

22:00 "Реал" – "Интер" – Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.85 – 4.00 – 3.90

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
ИнтерИнтерИнт
2
0
2
0
2
2
0
2
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
3
Боруссия МБоруссия МБор
2
0
2
0
4
4
0
2
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Реал МадридРеал МадридРеа
2
0
1
1
4
5
-1
1
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

Реклама

Группа C

В тренде
Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой, но все равно хочет стать абсолютным чемпионом

22:00 "Манчестер Сити" – "Олимпиакос" – OLL.TV
Букмекеры: 1.22 – 6.50 – 13.00

22:00 "Порту" – "Марсель" – OLL.TV
Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.20

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
2
2
0
0
6
1
5
6
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
ПортуПортуПор
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
ОлимпиакосОлимпиакосОли
2
1
0
1
1
2
-1
3
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П В
4
МарсельМарсельМар
2
0
0
2
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П П

Группа D

Реклама

22:00 "Аталанта" – "Ливерпуль" – Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 3.20 – 4.20 – 2.00

22:00 "Митьюлланд" – "Аякс" – OLL.TV
Букмекеры: 3.70 – 4.10 – 1.87

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
2
2
0
0
3
0
3
6
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
АталантаАталантаАта
2
1
1
0
6
2
4
4
Забитые 6
Пропущеные 2
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В
3
АяксАяксАяк
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
МидтьюлланнМидтьюлланнМид
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

Смотрите, как в предыдущем туре "Шахтер" сыграл вничью с "Интером":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расписание Лига чемпионов результаты

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Новичок
Новичок "Динамо" выбыл на полгодаЧУ по футболу
Обзор матча
Обзор матча "Шахтер" – "Интер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять