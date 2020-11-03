Расписание, трансляции и результаты матчей Лиги чемпионов вторника 3 ноября

Расписание матчей, время начала, трансляции на ТВ и в интернете, результаты Лиги чемпионов, турнирные таблицы и прогноз букмекеров

Во вторник, 3 ноября, пройдут матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня играют представители групп от А до D, в том числе и донецкий "Шахтер" против "Боруссии" из Менхенгладбаха. Смотреть "Шахтер" – "Боруссия" можно с помощью нашего онлайна.

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Ниже – расписание сегодняшних матчей, список трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты турнирные таблицы групп.

Группа A

19:55 "Локомотив" – "Атлетико" – Футбол 3, OLL.TV

Букмекеры: 9.00 – 4.50 – 1.40

22:00 "Зальцбург" – "Бавария" – OLL.TV

Букмекеры: 7.25 – 5.75 – 1.35

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Группа B

19:55 "Шахтер" – "Боруссия" М – Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 3.50 – 3.75 – 2.00

22:00 "Реал" – "Интер" – Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 1.85 – 4.00 – 3.90

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Группа C

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22:00 "Манчестер Сити" – "Олимпиакос" – OLL.TV

Букмекеры: 1.22 – 6.50 – 13.00

22:00 "Порту" – "Марсель" – OLL.TV

Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.20

Группа D

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22:00 "Аталанта" – "Ливерпуль" – Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 3.20 – 4.20 – 2.00

22:00 "Митьюлланд" – "Аякс" – OLL.TV

Букмекеры: 3.70 – 4.10 – 1.87

Смотрите, как в предыдущем туре "Шахтер" сыграл вничью с "Интером":

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