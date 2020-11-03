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"Шахтер" огласил заявку на матч с "Боруссией". Лидеры возвращаются

3 ноября, 11:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" проведут сегодня ответственный матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" огласил заявку на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха, который состоится сегодня на "Олимпийском", начало – в 19:00. Трансляция "Шахтер" – "Боруссия" уже доступна на нашем сайте, а также матч можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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В заявку команды на матч были включены Сергей Кривцов, Виктор Коваленко, чье участие в матче, по мнению УЕФА, находится под вопросом. Полностью заявка "Шахтера" на матч с "Боруссией" выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Маркиньос Сиприано

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Георгий Судаков, Тайсон, Манор Соломон, Владислав Вакула

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Нападающий: Жуниор Мораес

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Мариуполь" перед встречей с "Боруссией":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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