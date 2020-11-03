"Шахтер" огласил заявку на матч с "Боруссией". Лидеры возвращаются

Донецкий "Шахтер" огласил заявку на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха, который состоится сегодня на "Олимпийском", начало – в 19:00. Трансляция "Шахтер" – "Боруссия" уже доступна на нашем сайте, а также матч можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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В заявку команды на матч были включены Сергей Кривцов, Виктор Коваленко, чье участие в матче, по мнению УЕФА, находится под вопросом. Полностью заявка "Шахтера" на матч с "Боруссией" выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Маркиньос Сиприано

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Георгий Судаков, Тайсон, Манор Соломон, Владислав Вакула

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Нападающий: Жуниор Мораес

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Мариуполь" перед встречей с "Боруссией":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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