Прогноз, расписание и результаты 6-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 6-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что соперник "Динамо" показал худший старт за 10 лет в Италии. За что Андреа Пирло получил необычную награду.
Суббота, 31 октября
16:00 "Кротоне" – "Аталанта"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 5.50 – 4.20 – 1.57
19:00 "Интер" – "Парма"
ТВ :"Футбол 1"
Букмекеры: 1.28 – 5.50 – 10.00
21:45 "Болонья" – "Кальяри"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.83 – 3.90 – 3.90
Воскресенье, 1 ноября
13:30 "Удинезе" – "Милан"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4.40 – 3.75 – 1.75
16:00 "Специя" – "Ювентус"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 12.00 – 5.00 – 1.28
19:00 "Наполи" – "Сассуоло
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.44 – 4.75 – 6.50
19:00 "Рома" – "Фиорентина"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.80 – 3.90 – 4.00
21:45 "Сампдория" – "Дженоа"
ТВ: --
Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.00
Понедельник, 2 ноября
21:45 "Верона" – "Беневенто"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.05 – 3.30 – 3.70
Матчи чемпионата Италии в прямом эфире можно смотреть с онлайн на сервисе OLL.TV (в пдписке).
Турнирная таблица
Смотрите, как "Милан" играл на неделе в Лиге Европы
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