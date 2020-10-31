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Соперник "Динамо" показал худший старт за 10 лет, за что Пирло получил необычную награду

31 октября, 09:30

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер "Ювентуса" не боится "не съесть панеттоне"

Под руководством Андреа Пирло чемпион Серии А "Ювентус" показал худший старт в сезоне с тех пор, как президентом клуба стал Андреа Аньелли – с 2010 года. Об этом сообщает журналист Джованни Капуано в своем Twitter. Однако вскоре туринцы могут поправить свое положение, так как Роналду вылечился от коронавируса и может выйти на поле уже 1 ноября.

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Тем не менее отмечается, что за первые шесть матчей "Старая Синьора" одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. До этого худший старт "Ювентуса" был в 2010 году под руководством Луиджи Дельнери. Тогда туринцы одержали 4 победы, сыграли вничью и потерпели поражение. Команда также забила 9 голов и пропустила 4.

За такой старт 41-летний Пирло получил сатирическую награду "Золотой тапир" от одного из телеканалов. Однако тренер-дебютант не переживает по этому поводу: "Мы проходим обкатку, я не боюсь не съесть панеттоне". Говоря, что он "не боится не есть панеттоне", Андреа имел в виду, что не боится увольнения перед Рождеством.

Андреа Пирло
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Андреа Пирло / Фото: Reuters

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Напомним, что в чемпионате Италии "Ювентус" идет на 5-м месте, одержав две победы, одна из которых техническая над "Наполи" (3:0). На групповой стадии ЛЧ "Ювентус" стартовал с выигрыша у киевским "Динамо" (2:0), а после чего уступил в домашнем поединке "Барселоне" (0:2).

Смотрите, как "Ювентус" уступил "Барселоне"

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тренер премия чемпионат Италии Ювентус Турин Андреа Пирло
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