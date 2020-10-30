Расписание, прогнозы и результаты 8-го тура чемпионата Испании

В восьмом туре испанского первенства "монстры" – "Реал" и "Барселона" – играют с соперниками из нижней части турнирной таблицы. Команда украинского вратаря Андрея Лунина в случае победы над "Уэской" может обойти басков из "Реала Сосьедад". А "Барселона" после победы над "Ювентусом" испытывает оборонные редуты "Алавеса". Напомним, президент "Барселоны" подал в отставку за неделю до матча с "Динамо".
Вашему вниманию – расписание матчей, ставки букмекеров, результаты и турнирная таблица.
Пятница, 30 октября
22:00 "Эйбар" – "Кадис"
Букмекеры: 2.65 – 2.85 – 3.30
Суббота, 31 октября
15:00 "Реал" – "Уэска"
Букмекеры: 1.40 – 4.90 – 8.40
17:00 "Атлетик" – "Севилья"
Букмекеры: 3.00 – 2.95 – 2.75
19:30 "Осасуна" – "Атлетико"
Букмекеры: 5.40 – 3.30 – 1.80
22:00 "Алавес" – "Барселона"
Букмекеры: 6.60 – 4.90 – 1.45
Воскресенье, 1 ноября
15:00 "Бетис" – "Эльче"
Букмекеры: 1.50 – 4.30 – 6.90
17:00 "Сельта" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 3.05 – 3.25 – 2.50
19:30 "Гранада" – "Леванте"
Букмекеры: 2.30 – 3.30 – 3.40
22:00 "Валенсия" – "Хетафе"
Букмекеры: 3.25 – 3.00 – 2.50
Понедельник, 2 ноября
22:00 "Вильярреал" – "Вальядолид"
Букмекеры: 1.62 – 4.10 – 5.70
Турнирная таблица
Узнайте о том, что гранды европейского футбола заинтересовались вратарем "Шахтера".
Смотрите, как "Барселона" в среду обыграла "Ювентус" на его поле:
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