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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 8-го тура чемпионата Украины

30 октября, 11:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Семь матчей Премьер-лиги проходят в течение трех дней, все покажут на ТВ

После баталий Лиги чемпионов и Лиги Европы украинские болельщики переключают свое внимание на события на внутренней арене. А там "Шахтер", "Динамо" и судья Романов отметили юбилеи в чемпионате Украины. Все поединки очередного тура УПЛ покажут по телевидению в прямом эфире. Вашему вниманию – расписание, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 30 октября

19:00 "Шахтер" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.15 – 8.00 – 21.00

Суббота, 31 октября

14:00 "Колос" – "Олимпик", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.20 – 3.45 – 3.20

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17:00 "Александрия" – "Десна", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.03 – 3.40 – 2.30

19:30 "Днепр-1" – "Динамо", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 6.30 – 4.40 – 1.50

Воскресенье, 1 ноября

14:00 "Минай" – "Рух", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.25 – 3.35 – 3.15

В тренде
"Заря" проиграла "Браге" и застряла на последнем месте в Лиге Европы

17:00 "Львов" – "Ворскла", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 7.70 – 4.40 – 1.45

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19:30 "Ингулец" – "Заря", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 5.30 – 4.10 – 1.60

Матчи чемпионата Украины можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
7
5
2
0
15
3
12
17
Забитые 15
Пропущеные 3
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ВорсклаВорсклаВор
7
4
3
0
13
5
8
15
Забитые 13
Пропущеные 5
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
3
Шахтер Шахтер Шах
7
3
4
0
16
8
8
13
Забитые 16
Пропущеные 8
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В Н
4
КолосКолосКол
7
3
3
1
11
7
4
12
Забитые 11
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н В Н В
5
ДеснаДеснаДес
7
3
3
1
11
7
4
12
Забитые 11
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: В П Н В Н
6
МариупольМариупольМар
7
3
2
2
6
7
-1
11
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П Н В
7
ЗаряЗаряЗар
7
2
3
2
14
8
6
9
Забитые 14
Пропущеные 8
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
8
ОлимпикОлимпикОли
7
3
0
4
10
12
-2
9
Забитые 10
Пропущеные 12
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В П В
9
АлександрияАлександрияАле
7
3
0
4
14
12
2
9
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П В П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
11
13
-2
8
Забитые 11
Пропущеные 13
Разница -2
Результаты последних матчей: В В Н П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
7
0
5
2
7
10
-3
5
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П Н Н Н
12
МинайМинайМин
6
1
2
3
4
11
-7
5
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П Н П П
13
РухРухРух
7
0
2
5
5
17
-12
2
Забитые 5
Пропущеные 17
Разница -12
Результаты последних матчей: П П Н П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
6
0
1
5
3
20
-17
1
Забитые 3
Пропущеные 20
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н П П

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Смотрите, как "Динамо" в среду сыграло с "Ференцварошем" в Лиге чемпионов вничью:

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