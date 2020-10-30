Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 8-го тура чемпионата Украины

Семь матчей Премьер-лиги проходят в течение трех дней, все покажут на ТВ

После баталий Лиги чемпионов и Лиги Европы украинские болельщики переключают свое внимание на события на внутренней арене. А там "Шахтер", "Динамо" и судья Романов отметили юбилеи в чемпионате Украины. Все поединки очередного тура УПЛ покажут по телевидению в прямом эфире. Вашему вниманию – расписание, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 30 октября

19:00 "Шахтер" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.15 – 8.00 – 21.00

Суббота, 31 октября

14:00 "Колос" – "Олимпик", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.20 – 3.45 – 3.20

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17:00 "Александрия" – "Десна", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.03 – 3.40 – 2.30

19:30 "Днепр-1" – "Динамо", ТВ: "Униан"

Букмекеры: 6.30 – 4.40 – 1.50

Воскресенье, 1 ноября

14:00 "Минай" – "Рух", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.25 – 3.35 – 3.15

17:00 "Львов" – "Ворскла", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 7.70 – 4.40 – 1.45

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19:30 "Ингулец" – "Заря", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 5.30 – 4.10 – 1.60

Матчи чемпионата Украины можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Турнирная таблица

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