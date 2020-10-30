Моуринью злой шуткой отреагировал на провал "Тоттенхэма" в Лиге Европы

Вчера вечером прошло 24 поединка Лиги Европы. В одном из них украинская "Заря" уступила португальскому клубу, но аналитики нашли в "Заре" лучшего игрока матча против "Браги". Также неудачу потерпел и более именитый английский "Тоттенхэм".

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Подопечные Жозе Моуринью довольно неожиданно проиграли в Бельгии скромному "Антверпену" со счетом 0:1. Голевую передачу сделал бывший форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани. Лондонская команда первой из английских потерпела поражение в новом сезоне. До этого в 13 матчах представители Премьер-лиги добыли 12 побед при одной ничьей.

На неудачу экстравагантный тренер "Шпор" отреагировал жестким решением и сообщением в соцсетях:

"Плохое исполнение заслуживает плохого результата. Надеюсь, все в этом автобусе так же расстроены, как и я. В 11 утра – тренировка".

Также португальский специалист признался журналистам, что в перерыве хотел поменять всех 11 игроков своей команды. В итоге после первого тайма на поле вышли четыре новых игрока, а чуть позже и Харри Кейн сменил Гарета Бэйла, однако гости так и не забили ни одного мяча. Теперь вместо отдыха после матча и перелета парней ждет утреннее занятие на базе.

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Смотрите обзор матча "Антверпен" – "Тоттенхэм":

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