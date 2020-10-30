Гранды европейского футбола заинтересовались вратарем "Шахтера"

Успешное выступление донецкого "Шахтера" в самом престижном клубном турнире планеты не прошло незамеченным в Европе. Некоторые футболисты украинской команды попали на карандаш скаутов солидных клубов. Среди них – молодой вратарь Анатолий Трубин. Напомним, Трубина признали лучшим игроком матча "Шахтер" – "Интер".
Об интересе к Анатолию пишет итальянская газета Corriere dello Sport:
"У него зарплата пять тысяч евро в месяц, а он остановил Лукаку и усложнил Конте выход из группы Лиги чемпионов".
Издание сообщает, что за двухметровым кипером следят английские гранды "Челси" и "Арсенал", а также немецкий "Байер" из Леверкузена. Контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, а его стоимость популярный сайт Transfermarkt оценивает всего в 800 тысяч евро. Правда, думается, в ближайшее время эти данные поправят – с учетом выступлений Трубина на евроарене.
Ранее Трубин получил совет от Пятова после победы "Шахтера" над "Реалом".
Смотрите, как "Шахтер" в матче с "Интером" не пропустил мяч в ЛЧ впервые за пять лет:
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк