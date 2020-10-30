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Гранды европейского футбола заинтересовались вратарем "Шахтера"

30 октября, 14:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

19-летний Анатолий Трубин помог команде добыть четыре очка в Лиге чемпионов

Успешное выступление донецкого "Шахтера" в самом престижном клубном турнире планеты не прошло незамеченным в Европе. Некоторые футболисты украинской команды попали на карандаш скаутов солидных клубов. Среди них – молодой вратарь Анатолий Трубин. Напомним, Трубина признали лучшим игроком матча "Шахтер" – "Интер".

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Об интересе к Анатолию пишет итальянская газета Corriere dello Sport:

"У него зарплата пять тысяч евро в месяц, а он остановил Лукаку и усложнил Конте выход из группы Лиги чемпионов".

Издание сообщает, что за двухметровым кипером следят английские гранды "Челси" и "Арсенал", а также немецкий "Байер" из Леверкузена. Контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, а его стоимость популярный сайт Transfermarkt оценивает всего в 800 тысяч евро. Правда, думается, в ближайшее время эти данные поправят – с учетом выступлений Трубина на евроарене.

Ранее Трубин получил совет от Пятова после победы "Шахтера" над "Реалом".

Смотрите, как "Шахтер" в матче с "Интером" не пропустил мяч в ЛЧ впервые за пять лет:

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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футбол Лига чемпионов интерес Шахтер Донецк Челси Лондон Анатолий Трубин
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