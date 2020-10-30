Ирландский клуб установил уникальный рекорд Лиги Европы. Его никто не сможет побить

Игроки "Дандолка" за весь матч ни разу не нарушили правила

Ирландский "Дандолк" установил уникальный рекорд Лиги Европы. В матче второго тура группового этапа ирландцы в гостях были разгромлены лондонским "Арсеналом" со счетом 0:3. В этом поединке игроки "Дандолка" ни разу не нарушили правила! Как сообщает Opta, такое случилось впервые с начала проведения турнира в нынешнем формате (с сезона 2009/2010).

Реклама

Уникальность рекорда еще и в том, что повторить такое достижение то возможно, но превзойти – не удастся никому. Кстати, игроки "Арсенала" за этот матч 21 раз сфолили.

Читайте также: Украина теряет одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА

В стартовых двух турах "Дандолк" потерпел два поражения и занимает последнее место в турнирной таблице группы В, где, кроме них и "Арсенала", еще выступают "Мольде" и "Рапид". Лидируют в группе с шестью очками "Арсенал" и "Мольде".

Смотрите, как "Арсенал" обыграл "Дандолк" в матче Лиги Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама