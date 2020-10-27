Президент "Барселоны" подал в отставку за неделю до матча с "Динамо"

Чиновник не стал дожидаться голосования за вынесение ему недоверия

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу ушел в отставку со своего поста, не дождавшись опроса о вынесении ему недоверия. Накануне противники Бартомеу собрали 16 тысяч подписей за отставку президента "блаугранас" и его команды, сообщает Marca.

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Бартомеу ранее обвиняли в коррупционных скандалах, а также критиковали за плохие результаты команды, однако терпение лопнуло после того, как в межсезонье команду со скандалом едва не покинул Лионель Месси.

Бартомеу стал президентом "Барселоны" в январе 2014 года после отставки Сандро Роселла из-за правовой ситуации в клубе. Он исполнял обязанности президента до июля 2015 года, а после успешного сезона стал полноценным главой каталонского гранда.

Отметим, что 4 ноября "Барселона" в Лиге чемпионов сыграет с киевским "Динамо". А завтра каталонцы встретятся с "Ювентусом".

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Смотрите, как "Барселона" играет в Лиге чемпионов:

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