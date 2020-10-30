Прогноз, расписание и результаты 6-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 6 тура чемпионата Германии - котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 6-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что лучшего нападающего Европы Роберта Левандовского шантажировал бывший агент. От игрока "Баварии" требовали 20 миллионов евро.

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Пятница, 30 октября

21:30 "Шальке" – "Штутгарт"

Букмекеры: 3.10 – 3.60 – 2.20

Суббота, 31 октября

16:30 "Айнтрахт" – Вердер"

Букмекеры: 1.75 – 4.00 – 4.33

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16:30 "Арминия" – "Боруссия" Д

Букмекеры: 7.50 – 5.00 – 1.40

16:30 "Аугсбург" – "Майнц"

Букмекеры: 2.00 – 3.60 – 3.70

16:30 "Кельн" – "Бавария"

Букмекеры: 14.50 – 8.00 – 1.17

19:30 "Боруссия" М – "Лейпциг"

Букмекеры: 2.90 – 3.70 – 2.30

Воскресенье, 1 ноября

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16:30 "Фрайбург" – "Байер"

Букмекеры: 3.80 – 3.50 – 1.91

19:00 "Герта" – "Вольфсбург"

Букмекеры: 2.70 – 3.50 – 2.55

Понедельник, 2 ноября

21:30 "Хоффенхайм" – "Унион"

Букмекеры: 1.85 – 3.90 – 4.00

Турнирная таблица:

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