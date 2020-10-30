Прогноз, расписание и результаты 6-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 6-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что лучшего нападающего Европы Роберта Левандовского шантажировал бывший агент. От игрока "Баварии" требовали 20 миллионов евро.
Пятница, 30 октября
21:30 "Шальке" – "Штутгарт"
Букмекеры: 3.10 – 3.60 – 2.20
Суббота, 31 октября
16:30 "Айнтрахт" – Вердер"
Букмекеры: 1.75 – 4.00 – 4.33
16:30 "Арминия" – "Боруссия" Д
Букмекеры: 7.50 – 5.00 – 1.40
16:30 "Аугсбург" – "Майнц"
Букмекеры: 2.00 – 3.60 – 3.70
16:30 "Кельн" – "Бавария"
Букмекеры: 14.50 – 8.00 – 1.17
19:30 "Боруссия" М – "Лейпциг"
Букмекеры: 2.90 – 3.70 – 2.30
Воскресенье, 1 ноября
16:30 "Фрайбург" – "Байер"
Букмекеры: 3.80 – 3.50 – 1.91
19:00 "Герта" – "Вольфсбург"
Букмекеры: 2.70 – 3.50 – 2.55
Понедельник, 2 ноября
21:30 "Хоффенхайм" – "Унион"
Букмекеры: 1.85 – 3.90 – 4.00
Турнирная таблица:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк