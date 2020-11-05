Тренер "Барселоны" после 2:1 с "Динамо": "Спасибо нашему вратарю. Он великий"

По словам наставника каталонцев, они дали слишком много свободы киевлянам и, возможно, не заслуживали победы

После матча "Барселона" – "Динамо" 2:1 главный тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что его команда, возможно, и не заслуживала трех очков в этом поединке.

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"Динамо" – это очень конкурентная команда, которая уверенно себя чувствовала на "Камп Ноу". Могла быть ничья, но тер Штеген чудесно себя проявил, нейтрализовав многочисленные выходы один на один. Марк-Андре показал, что он великий вратарь", – отметил после 2:1 Рональд Куман

"Хорошо играл не только наш вратарь, голкипер киевлян тоже действовал отлично, – признал коуч "Барселоны". – Может, мы заслуживали меньшего, но выиграли. Знаем, какие моменты нужно улучшить. Дали слишком много пространства сопернику и много играли без мяча. Нужно учиться на ошибках и улучшать свою игру"

"Мы победили, но нужно признать, что наш соперник создавал больше опасности, чем должно было быть"

"Мы взяли девять очков в трех матчах, но нельзя сказать, что нам где-то было легко. Мы хорошо проявили себя против "Ювентуса". Начало в Лиге чемпионов хорошее, но нужно не терять концентрацию, чтобы у нас было все хорошо во всех турнирах", – подвел итоги поединка с киевлянами тренер "Барселоны" Куман, которого цитирует официальный сайт "Динамо"

Рональд Куман / Фото: Reuters

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Ранее аналитики определили лучшего игрока матча "Динамо" с "Барселоной". Самой высокой оценки среди 29 участников поединка на "Камп Ноу" удостоился вратарь киевлян Нещерет.

Обзор матча "Барселона" – "Динамо" (2:1)

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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