"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионов

Сегодня, 20 октября, в Киеве в НСК "Олимпийский" пройдет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G: киевское "Динамо" примет итальянский "Ювентус". Матч начнется в 19:55, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых эпизодов, видеоповторами голов и самых острых моментов.

"Динамо" – "Ювентус"

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"Динамо" возвращается в основную сетку Лиги чемпионов спустя четыре года. В нынешнем составе киевлян только семь игроков имеют опыт игр на таком уровне. К ответственному поединку динамовцы подходят в отличном настроении. Накануне в чемпионате Украины они обыграли "Рух" благодаря голам Карлоса де Пены и Жерсона Родригеса.

В лазарете команды остаются только Никита Бурда и Александр Тымчик, даже дисквалифицированный за употребление запрещенных препаратов Артем Беседин уже приступил к тренировкам с первой командой, но все равно не выйдет на поле до декабря.

"Ювентус" перед поездкой в Киев не смог обыграть одного из аутсайдеров Серии А "Кротоне" (1:1). Тем не менее, сейчас команда Андреа Пирло испытывает определенные трудности с составом. В первую очередь, из-за коронавируса команде не может помочь Криштиану Роналду. Также вирус скосил Уэстона Маккенни, а Алекс Сандро и Маттейс ле Лигт не успели восстановиться от травм. Также под вопросом участие в сегодняшней встрече Аарона Рэмзи.

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К слову, для Пирло матч против "Динамо" будет особенным, ведь он будет играть против своего первого тренера Мирчи Луческу. Именно румын дал ему дорогу во взрослый футбол, а сейчас станет его первым соперником в Лиге чемпионов.

Ориентировочные составы от УЕФА:

"Динамо": Бущан; Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Буяльский, де Пена; Супряга

"Ювентус": Щенсны; Данило, Бонуччи, Кьеллини; Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи, Кулусевски; Мората, Дибала

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Несмотря на богатую еврокубковую историю "Динамо" лишь четыре раза встречалось с "Ювентусом" и ни разу не смогло обыграть "Старую синьору". На счету туринцев три победы, в том числе и со счетом 5:0, еще один поединок завершился вничью. В предыдущий раз команды встречались еще в 2002 году.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Ювентус":

Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Андреа Пирло – 1.87, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 4.80.

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Где смотреть матч "Динамо" – "Ювентус":

Матч "Динамо" – "Ювентус" начнется в 19:55 и будет показан в прямом эфире на канале "Футбол 1". Также встречу можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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