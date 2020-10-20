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УЕФА готовит увеличение количества участников Лиги чемпионов

20 октября, 09:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Существует два варианта изменения формата турнира

УЕФА рассматривает вариант с расширением количества участников Лиги чемпионов. Нововведения могут вступить в силу с сезона 2024/2025 годов, сообщает The Telegraph. В планах УЕФА расширить количество участников с 32 до 36 команд. Далее имеется два варианта формата.

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Согласно первому, 36 команд будут разделены на шесть групп и проведут по 10 матчей. При втором варианте команда сыграет 10 матчей с 10-ю разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева.

На данный момент второй вариант более предпочтителен, так как может увеличить количество матчей между грандами, что, в свою очередь, принесет больше прибыли от телетрансляторов.

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Напомним, что сегодня киевское "Динамо" проведет первый матч группового этапа против итальянского "Ювентуса". Матч пройдет Киеве на "Олимпийском" и начнется в 20:00. "Ювентус" с Буффоном приземлился в Украине и отменил все тренировки в Киеве.

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УЕФА Лига чемпионов

Источник: Сегодня|Спорт

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