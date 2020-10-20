"Шахтер" улетел в Испанию на матч с "Реалом" с нападающими из дубля

"Горняки" сыграют с "Королевским клубом" не сильнейшим составом из-за коронавируса

Сегодня донецкий "Шахтер" вылетел в Испанию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Матч состоится завтра, 21 октября, начало – в 20:00. "Горняки" вылетели чартерным рейсом в 9:30. Луиш Каштру взял в Испанию следующих игроков:

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Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Мампасси, Витао, Бондарь

Полузащитники: Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Сиприано, Судаков, Шостак

Нападающие: Вьюнник, Гончарук

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Напомним, что из-за вспышки коронавируса главный тренер "горняков" не сможет рассчитывать на лидеров команды Тараса Степаненко, Николая Матвиенко и Жуниора Мораеса. В лазарете продолжают находиться Исмаили, Кривцов и Малышев.

В 18:00 по киевскому времени состоится пресс-конференция с участием Луиша Каштру и Анатолия Трубина, а через полчаса начнется открытая тренировка "горняков".

Как мы писали ранее, "Шахтер" на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов получил неопытного арбитра из Сербии. Срджан Йованович с земляками и поляками будет решать судьбу моментов в Мадриде.

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Львов":

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