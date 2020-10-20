Внезапно: "Динамо" остановило продажу билетов на матч с "Ювентусом"

Сегодня киевское "Динамо" проведет первый за четыре года матч группового раунда Лиги чемпионов. На столичном НСК "Олимпийский" подопечные Мирчи Луческу принимают итальянский "Ювентус". В последние дни несколько раз поднималась тема допуска болельщиков на трибуны арены. Казалось, 15 октября Минздрав вынес окончательный вердикт по допуску болельщиков на матч "Динамо" – "Ювентус".
Стадион разрешали заполнить на 30% от общей вместительности. Однако вчера правительство Украины рассмотрело предложение провести матч "Динамо" – "Ювентус" без зрителей. И вот появилось решение заседания: остановить продажу билетов, а те, кто успел их приобрести, могут прийти на стадион. В киевский клуб пришло письмо от министерства здравоохранения.
На официальном сайте "бело-голубых" информации о ситуации с билетами пока что нет. Но Telegram-канал "Динамо Киев Inside" пишет, что продано чуть более 17 тысяч билетов – то есть, практически те же 30 процентов.
Еще 9 октября "Динамо" начало продажу билетов на матч с "Ювентусом". Их цена колеблется от 150 до 7000 грн, а на трибунах ожидалось до 20 тысяч зрителей.
Смотрите сюжет об одновременном начале матчей "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк