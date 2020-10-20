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Внезапно: "Динамо" остановило продажу билетов на матч с "Ювентусом"

20 октября, 10:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Болельщики, которые уже приобрели "пропуска", могут прийти на матч на "Олимпийском"

Сегодня киевское "Динамо" проведет первый за четыре года матч группового раунда Лиги чемпионов. На столичном НСК "Олимпийский" подопечные Мирчи Луческу принимают итальянский "Ювентус". В последние дни несколько раз поднималась тема допуска болельщиков на трибуны арены. Казалось, 15 октября Минздрав вынес окончательный вердикт по допуску болельщиков на матч "Динамо" – "Ювентус".

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Стадион разрешали заполнить на 30% от общей вместительности. Однако вчера правительство Украины рассмотрело предложение провести матч "Динамо" – "Ювентус" без зрителей. И вот появилось решение заседания: остановить продажу билетов, а те, кто успел их приобрести, могут прийти на стадион. В киевский клуб пришло письмо от министерства здравоохранения.

На официальном сайте "бело-голубых" информации о ситуации с билетами пока что нет. Но Telegram-канал "Динамо Киев Inside" пишет, что продано чуть более 17 тысяч билетов – то есть, практически те же 30 процентов.

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Еще 9 октября "Динамо" начало продажу билетов на матч с "Ювентусом". Их цена колеблется от 150 до 7000 грн, а на трибунах ожидалось до 20 тысяч зрителей.

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Смотрите сюжет об одновременном начале матчей "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ:

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