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В составе "Динамо" только семь игроков ранее играло в Лиге чемпионов

30 сентября, 17:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне станут одной из самых молодых команд на групповом этапе

Киевское "Динамо" спустя четыре года вернулось в основную сетку Лиги чемпионов. Опытом выступления на групповом этапе могут похвастаться единицы, для остальных же игроков это будет дебют в главном еврокубковом турнире.

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Киевляне не могли пробиться в Лигу чемпионов в трех предыдущих сезонах – это огромный срок для клуба. За это время "Динамо" успело сменить четверых тренеров, а сколько игроков прошло через команду – даже тяжело сосчитать.

Сейчас руководство "Динамо" делает ставку на собственников воспитанников, поэтому костяк коллектива составляют молодые футболисты, а средний возраст команды – всего 24,6 года. Зато главный наставник команды Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов.

В основной сетке турнира Лиги чемпионов из нынешних игроков "Динамо" выступало только семь игроков, из них Вербич – еще в составе "Копенгагена". Что говорить, если самый возрастной игрок в составе киевлян Денис Бойко не провел ни одного матча в группе ЛЧ.


Денис Гармаш. Фото: ФК "Динамо"

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Также в эту семерку включены Денис Гармаш и Артем Беседин, которые вряд ли помогут команде в этом розыгрыше – первый не входит в планы Луческу, а второй отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов и вернется на поле лишь в декабре.

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Добавим к этому списку Никиту Бурду, который дебютировал в Лиге чемпионов еще в 2016 году. Сейчас защитник восстанавливается после серьезной травмы и не сможет играть еще около полугода.

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Из опытных бойцов в распоряжении Мирчи Луческу остаются только Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков и выше упомянутый Вербич. Кстати, словенец провел 19 матчей в квалификации ЛЧ – это рекорд среди динамовцев.

Кто из игроков "Динамо" имеет опыт выступлений в основной сетке Лиги чемпионов:

  • Денис Гармаш – 15 матчей
  • Сергей Сидорчук – 11
  • Виталий Буяльский – 11
  • Виктор Цыганков – 6
  • Беньямин Вербич – 5
  • Артем Беседин – 3
  • Никита Бурда – 1
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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Денис Гармаш Виталий Буяльский Сергей Сидорчук Никита Бурда Виктор Цыганков Артем Беседин

Источник: Сегодня|Спорт

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