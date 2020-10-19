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"Ювентус" с Буффоном приземлился в Украине и отменил все тренировки в Киеве

19 октября, 22:09

Елена Павлова Елена Павлова

Чемпион Италии решил перестраховаться и остановится в отеле всего на одну ночь

Чемпион Италии туринский "Ювентус" вечером 19 октября приземлился в Киеве, где завтра проведет поединок первого тура Лиги чемпионов против "Динамо". Встреча состоится завтра, 20 октября, на НСК "Олимпийский". За сутки до матча "Динамо" – "Ювентус" был риск, что игра пройдет без болельщиков. Однако Минздрав все-таки разрешил заполнить столичную арену на 30% от общей вместимости – порядка 20 000 болельщиков.

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"Ювентус" прилетел в Киев/Фото Аэропорт "Киев"

"Ювентус" прилетел в Киев/Фото Аэропорт "Киев"

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Київ Inside", "Ювентус" решил перестраховаться и максимально сократил программу пребывания в Киеве. После позднего прилета проживание в "Хилтоне" ограничится одним понедельничным ночлегом. Тренировку на НСК "Олимпийский" итальянцы не планировали, а утренняя разминка на стадионе "Динамо" отменена.

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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло привез в Киев 19 футболистов, среди которых ветеран Буффон и нападающие Дибала и Мората.

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Добавим, что 20 октября болельщики на НСК "Олимпийский" не увидят Роналду – "Ювентус" прилетел в Киев без Криштиану из-за положительного теста футболиста на коронавирус.

Смотрите, как "Ювентус" сыграл вничью с "Кротоне" в чемпионате Италии

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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