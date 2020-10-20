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"Посплю, поем, играть не буду": Пирло сразится со своим первым тренером – Луческу

20 октября, 00:59

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер "Ювентуса" расслаблен перед дебютом в Лиге чемпионов

В понедельник вечером туринский "Ювентус" прилетел в Киев на стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо". А главный тренер итальянской команды Андреа Пирло поделился ожиданием от предстоящего матча, который пройдет 20 октября на НСК "Олимпийский". Начало в 19:55.

"Я буду делать то же, что и мои футболисты. Посплю, поем и приду на поединок. На PlayStation играть не буду, но свои привычки не изменю. Мирча Луческу был моим первым тренером. Он перевел меня в первую команду "Брешии", когда мне было 15 и позволил дебютировать в 16 лет. Мы до сих пор общаемся, я всегда буду ему благодарен. Завтра будет отличная возможность сразиться с ним", – цитирует Пирло Football Italia.

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Андреа Пирло

Андреа Пирло / Фото: Reuters

"Сейчас я хорошо себя чувствую. Больше сам выходить на поле я не могу, так что на плечи футболистов ложится чуть большая нагрузка. Я расслаблен. Это будет дебют для меня в Лиге чемпионов. Всегда важно начать групповой этап с победы, чтобы зарядиться уверенностью. Мы знаем, что нужно делать", – добавил тренер "Ювентуса".

Ранее мы сообщали, что за сутки до матча "Динамо" – "Ювентус" был риск, что игра пройдет без болельщиков. Однако Минздрав все-таки разрешил заполнить столичную арену на 30% от общей вместимости – порядка 20 000 болельщиков.

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Смотрите, как "Ювентус" играл в чемпионате Италии

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Лига чемпионов Динамо Киев Мирча Луческу Ювентус Турин Андреа Пирло
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