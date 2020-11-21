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Российский хоккеист ударом исподтишка сломал челюсть канадскому одноклубнику (видео)

21 ноября, 19:26

Олег Люлька Олег Люлька

За бортом казахстанской команды "Барыс теперь оказались оба: один - травмирован, другой - наказан

Драки в игровых командных видах спорта продолжаются. На днях мы писали, как гандболистки Херсона и Николаева устроили побоище во время матча. А теперь очередь дошла до хоккея.

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Во время тренировки клуба Континентальной хоккейной лиги "Барыс" из казахстанского Нур-Султана у бортика повздорили партнеры – россиянин Никита Клещенко (195 см, 100 кг) и канадец Джесси Блэкер (185 см, 86 кг). После словесной перепалки Блэкер отъехал вглубь площадки, но Клещенко его догнал и с размаху заехал ему правой рукой по лицу, после чего принялся добивать уже лежащего на льду канадца.

Следствием нокаутирующего удара от Клещенко стала сломанная челюсть у Блэкера. При этом оба не поехали на воскресную игру в Уфу: канадец – из-за травмы, россиянин – из дисциплинарных соображений, его временно отлучили от состава.

Между тем россиянина Никиту Клещенко уже успели раскритиковать болельщики "Барыса" в соцсетях.

  • Клещенко ударил исподтишка. Блэкер и не ожидал
  • Со спины бить – как-то низко, и не по-мужски
  • Тренерский штаб – в оставку! Что у них там происходит!
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Клещенко и Блэкер

Клещенко и Блэкер / Фото: КХЛ

Читайте также: Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси?"

Ранее мы писали, что матч команд Одессы и Тернополя завершился массовой дракой (видео). Баскетболисты слишком рьяно выплеснули эмоции на площадке.

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драка хоккей хоккеисты КХЛ Барыс Астана

Источник: Сегодня|Спорт

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