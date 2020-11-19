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От Лукашенко к Путину: чемпионату мира по хоккею нашли новый дом

19 ноября, 23:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Беларусь лишат право проводить чемпионат мира по хоккею из-за протестов

Международная федерация (IIHF) хоккея на льду решила изменить страны-хозяйки чемпионата мира. Турнир совместно должны били провести Латвия и Беларусь, однако из-за ситуации в соседней стране было решено отобрать у Минска право принимать хоккейный мундиаль.

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Латвия останется страной организатором, а вот вторая часть матчей, по информации журналиста The Hockey News Райана Кеннеди, будет перенесена в Москву. Согласно источнику, президент IIHF Рене Фазель в ближайшее время отправится в столицу России, где обсудит детали с главой Федерации хоккея Владиславом Третьяком. Добавим, что чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

К слову, глава хоккея Беларуси ответил на обвинения в зверском убийстве протестующего. Дмитрий Басков рассказал об угрозах в адрес его жены и детей.

Видео: Сегодня

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хоккей чемпионат мира по хоккею

Источник: Сегодня|Спорт

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