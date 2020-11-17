Самые завидные женихи украинского хоккея: ТОП-5 холостяков

От защитника Боевых до хозяина кофейни Чердака - спортсмены, которые еще не нашли свою единственную

Спортсмены – одни из самых завидных и желаемых избранников для девушек. К тому же, практически каждая мечтает о романтических предложениях во время матчей, посвященных ей победах и голах, а также сильном плече рядом.

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Мы составили список топовых украинских холостяков в самом мужественном виде спорта – хоккее, которые точно придутся по вкусу любительницам спорта.

Владимир Чердак, ХК "Мариуполь"

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26-летний игрок ХК "Мариуполь" и национальной сборной Украины родился и вырос в Харькове. Хоккеист успел попробовать свои силы не только в топовых клубах Украины, но и поиграть за границей. Сейчас спортсмен капитанит в абсолютно новом для хоккея городе Мариуполь, прямо на берегу Азовского моря.

Увлекается парень не только хоккеем – Чердак успел открыть в Харькове кофейню, любит активный отдых и играет на гитаре.

Глеб Кривошапкин, ХК "Краматорск"

20-летний нападающий – самый юный в нашем топе, но к этому времени форвард уже успел поиграть в Украине и за границей, стать золотым призером чемпионата мира и плотно войти в костяк сборной. Это один из самых перспективных молодых украинских хоккеистов, который совсем скоро сможет выстрелить не только в украинском чемпионате.

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Парень обладает отличным чувством юмора и смекалкой, огненным рвением становиться лучше и побеждать.

Виталий Лялька, ХК "Донбасс"

Трехкратный чемпион Украины и один из самых топовых игроков национальной сборной в прошлом сезоне еще и записал свою фамилию в историю УХЛ, став самым результативным форвардом за всю историю чемпионата.

Помимо этого Виталий любит рыбалку, путешествия и активный отдых.

Александр Боевых, ХК "Кременчук"

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25-летний защитник чемпиона Украины и национальной сборной обожает животных, а еще в период межсезонья любит работать с совсем юными хоккеистами. И хоть спортсмен грубый и суровый на льду – в жизни он добрый и отзывчивый парень.

Александр Воронин, ХК "Краматорск"

Александр – один из самых юных спортсменов в нашем топе, однако это не отменяет того, что к своему 21 году он стал завидным холостяком в УХЛ. Сейчас Воронин выступает в составе новичка Лиги – ХК "Краматорск" и помогает своей команде в дебютном сезоне добиться успеха. Александр любит активно проводить время с друзьями, но в его увлечениях все же перевешивает спорт.

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Ранее мы рассказывали об историческом событии в профессиональном хоккее. Стефани Кляйн присоединилась к клубу Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" и стала первой сервисвумен в истории мужских профессиональных высших лиг. Коньки игроков китайского клуба к поединкам КХЛ теперь будет готовить с виду хрупкая канадка.

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